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Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен
Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен - РИА Новости, 06.08.2021
Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен
Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен, асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:45
2021-08-06T11:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен, асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Заменили асфальтобетонное покрытие на 30 участках магистрали общей площадью более 540 тысяч квадратных метров. Среди них: Садовая-Спасская улица, Садовая-Каретная улица, Самотечная эстакада, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица и Таганский тоннель", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий."Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", – добавил он.
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москва, петр бирюков
11:45 06.08.2021
 

Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен, асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Заменили асфальтобетонное покрытие на 30 участках магистрали общей площадью более 540 тысяч квадратных метров. Среди них: Садовая-Спасская улица, Садовая-Каретная улица, Самотечная эстакада, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица и Таганский тоннель", - говорится в сообщении.
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Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий.
"Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", – добавил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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