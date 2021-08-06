https://ria.ru/20210806/remont-1744646495.html

Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен

Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен - РИА Новости, 06.08.2021

Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен

Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен, асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:45

2021-08-06T11:45

2021-08-06T11:45

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дорожный ремонт на Садовом кольце в Москве завершен, асфальтобетонное покрытие заменили на 30 участках магистрали, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Заменили асфальтобетонное покрытие на 30 участках магистрали общей площадью более 540 тысяч квадратных метров. Среди них: Садовая-Спасская улица, Садовая-Каретная улица, Самотечная эстакада, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Зубовская площадь, Крымский мост, Валовая улица и Таганский тоннель", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий."Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", – добавил он.

https://realty.ria.ru/20210806/balchug-1744310099.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков