https://ria.ru/20210806/reformy-1744661411.html

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии пообещала победить коррупцию

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии пообещала победить коррупцию - РИА Новости, 06.08.2021

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии пообещала победить коррупцию

Экс-министр финансов и кандидат на пост премьера Молдавии Наталья Гаврилица пообещала в пятницу, что одним из приоритетов нового кабмина будет внедрение реформы РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:44

2021-08-06T12:44

2021-08-06T13:02

в мире

мвф

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Экс-министр финансов и кандидат на пост премьера Молдавии Наталья Гаврилица пообещала в пятницу, что одним из приоритетов нового кабмина будет внедрение реформы системы юстиции и борьба с коррупцией.Президент Молдавии Майя Санду по инициативе победившей на выборах партии "Действие и солидарность" выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры. В пятницу Гаврилица представляет парламенту на утверждение программу правительства и свою команду."В краткосрочной перспективе правительство сосредоточится на четырех приоритетах, один из них - это реформа системы юстиции и пакет антикоррупционных мер. Мы сосредоточимся на увольнении лиц, возглавляющих государственные структуры, которые проявили неэффективность в работе или совершали незаконные действия, продвигали чьи-либо интересы, были вовлечены в нарушение закона – на их место мы назначим честных профессионалов", - заявила Гаврилица на заседании парламента, представляя свою программу.Она отметила, что еще одним приоритетом является борьба с коронавирусом, в том числе путем поддержки бизнеса, который пострадал из-за пандемии. Кандидат в премьеры намерена повысить пособия и пенсии, позаботиться о пожилых людях. Также Гаврилица обещает сфокусироваться на внесении поправок в госбюджет и выполнении условий, которые позволят республике получать финансирование от ЕС и МВФ.Согласно местному законодательству, кандидат в премьеры будет утвержден, если его поддержит минимум 51 депутат. У правящей партии "Действие и солидарность" в парламенте 63 голоса. Блок "Коммунисты и социалисты" заявил, что выступит против любого кандидата в премьеры, поскольку находится в оппозиции.

https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/moldaviya-1743620595.html

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в мире, мвф, майя санду