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Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом - РИА Новости, 06.08.2021
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом
В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:18
2021-08-06T01:18
2021-08-06T10:58
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего развода, рассказала в беседе с МК мать ребенка.Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего, отца ребенка задержали.Женщина пояснила, что собиралась разорвать отношения с супругом и уйти с сыном жить отдельно, однако мужчина выступал против развода.Мать ребенка добавила, что планирует воспитывать сына вместе со свекровью.
https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:18 06.08.2021 (обновлено: 10:58 06.08.2021)
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом
Мать ребенка, которого отец выкинул из окна в Москве: перед трагедией участились ссоры из-за развода