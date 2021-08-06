https://ria.ru/20210806/rebenok-1744601727.html

Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом

Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом - РИА Новости, 06.08.2021

Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом

В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T01:18

2021-08-06T01:18

2021-08-06T10:58

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего развода, рассказала в беседе с МК мать ребенка.Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего, отца ребенка задержали.Женщина пояснила, что собиралась разорвать отношения с супругом и уйти с сыном жить отдельно, однако мужчина выступал против развода.Мать ребенка добавила, что планирует воспитывать сына вместе со свекровью.

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html

https://ria.ru/20210805/sostoyanie-1744503336.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия