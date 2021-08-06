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Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом - РИА Новости, 06.08.2021
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом
В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:18
2021-08-06T10:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего развода, рассказала в беседе с МК мать ребенка.Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего, отца ребенка задержали.Женщина пояснила, что собиралась разорвать отношения с супругом и уйти с сыном жить отдельно, однако мужчина выступал против развода.Мать ребенка добавила, что планирует воспитывать сына вместе со свекровью.
https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:18 06.08.2021 (обновлено: 10:58 06.08.2021)
 
Мать мальчика, выброшенного из окна, рассказала о ссорах с его отцом

Мать ребенка, которого отец выкинул из окна в Москве: перед трагедией участились ссоры из-за развода

© СК РФПодозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы
Подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В семье Леонида Кудрявцева, выбросившего трехлетнего сына с балкона пятого этажа на юго-востоке Москвы, накануне трагедии участились ссоры из-за предстоящего развода, рассказала в беседе с МК мать ребенка.
Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего, отца ребенка задержали.
Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве своего сына
Вчера, 12:20
СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве
Женщина пояснила, что собиралась разорвать отношения с супругом и уйти с сыном жить отдельно, однако мужчина выступал против развода.
"Последние два дня мы ругались на тему развода, хотела по-хорошему расстаться. Он (Кудрявцев. — Прим. ред.) руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал", — заявила собеседница портала.
Мать ребенка добавила, что планирует воспитывать сына вместе со свекровью.
Капельница в детской больнице - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 14:13
Источник рассказал о состоянии ребенка, которого отец выкинул из окна
 
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