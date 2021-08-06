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Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел позиций Израиля
Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел позиций Израиля - РИА Новости, 06.08.2021
Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел позиций Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет вблизи позиций израильских сил в районе ферм Шебаа - спорной территории,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:15
2021-08-06T13:15
2021-08-06T13:23
в мире
граница
ливан
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хезболла
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет вблизи позиций израильских сил в районе ферм Шебаа - спорной территории, расположенной между Ливаном, Сирией и Израилем и находящейся под израильским контролем."В 11.15 в эту пятницу, группы мученика Али Камеля Мохсена и мученика Мухаммада Касима Тахана... бомбили открытую местность в непосредственной близости от позиций израильской оккупации в районе ферм Шебаа", - говорится в распространенном в СМИ официальном заявлении "Хезболлах".Отмечается, что обстрел был произведен в четверг вечером в ответ на израильские авианалеты в районах Аль-Джармак и Аль-Шавакир. Всего было выпущено несколько десятков ракет калибра 122 миллиметра.Со своей стороны, израильская армия сообщила, что наносит удары с воздуха в ответ на пуск ракет с территории Ливана.Ранее в пятницу сообщалось, что на на севере Израиля, второй раз за неделю сработали сирены тревоги. С территории Ливана по Израилю было выпущено более десяти ракет, большинство из них перехвачены.
https://ria.ru/20210806/rakety-1744649505.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/izrail-1744440590.html
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в мире, граница, ливан, израиль, хезболла, сирия
13:15 06.08.2021 (обновлено: 13:23 06.08.2021)
Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел позиций Израиля
Движение "Хезболлах" взяло ответственность за обстрел подконтрольных Израилю территорий
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах
" заявило, что выпустило десятки ракет вблизи позиций израильских сил в районе ферм Шебаа - спорной территории, расположенной между Ливаном
, Сирией
и Израилем
и находящейся под израильским контролем.
"В 11.15 в эту пятницу, группы мученика Али Камеля Мохсена и мученика Мухаммада Касима Тахана... бомбили открытую местность в непосредственной близости от позиций израильской оккупации в районе ферм Шебаа", - говорится в распространенном в СМИ официальном заявлении "Хезболлах".
Отмечается, что обстрел был произведен в четверг вечером в ответ на израильские авианалеты в районах Аль-Джармак и Аль-Шавакир. Всего было выпущено несколько десятков ракет калибра 122 миллиметра.
Со своей стороны, израильская армия сообщила, что наносит удары с воздуха в ответ на пуск ракет с территории Ливана.
Ранее в пятницу сообщалось, что на на севере Израиля, второй раз за неделю сработали сирены тревоги. С территории Ливана по Израилю было выпущено более десяти ракет, большинство из них перехвачены.