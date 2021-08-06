https://ria.ru/20210806/putin-1744727411.html

Путин поручил предотвратить снижение доходов малообеспеченных россиян

Путин поручил предотвратить снижение доходов малообеспеченных россиян - РИА Новости, 06.08.2021

Путин поручил предотвратить снижение доходов малообеспеченных россиян

Владимир Путин поручил правительству дополнительно принимать новые меры социальной поддержки, если они потребуются, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:06

2021-08-06T17:06

2021-08-06T17:53

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству дополнительно принимать новые меры социальной поддержки, если они потребуются, сообщается на сайте Кремля.На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего бедность и низкие доходы многих семей.Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом."Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.Отмечается, что правительство представит первый доклад по этому вопросу 1 ноября, затем его будут готовить раз в полгода.

https://ria.ru/20210715/eda-1741316736.html

https://ria.ru/20210801/dengi-1743871152.html

россия

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общество, владимир путин, россия