17:06 06.08.2021 (обновлено: 17:53 06.08.2021)
Путин поручил предотвратить снижение доходов малообеспеченных россиян
Президент поручил правительству принять новые меры социальной поддержки
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству дополнительно принимать новые меры социальной поддержки, если они потребуются, сообщается на сайте Кремля.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего бедность и низкие доходы многих семей.
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Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом.
"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство представит первый доклад по этому вопросу 1 ноября, затем его будут готовить раз в полгода.
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