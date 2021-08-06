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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210806/priamure-1744726620.html
Глава Росводресурсов побывал на строительстве дамбы во Владимировке
Глава Росводресурсов побывал на строительстве дамбы во Владимировке - РИА Новости, 06.08.2021
Глава Росводресурсов побывал на строительстве дамбы во Владимировке
Губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов осмотрели места возможного строительства дамб... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:03
2021-08-06T17:03
амурская область
общество
кириллов
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кириллов
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов осмотрели места возможного строительства дамб для защиты региона от паводков, сообщает правительство Приамурья.Орлов и Кириллов посетили села Благовещенского района, где в первую очередь будут строиться берегозащитные сооружения – во Владимировке, Усть-Ивановке и Гродеково."Задача – посмотреть схему размещения берегозащитных сооружений, определиться с эффективностью мероприятий", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Село Владимировка с 2013 года в пятый раз страдает от паводка, сейчас здесь возводят дамбу, этим занимаются спасатели, пожарные, курсанты ДВОКУ, военнослужащие и волонтеры. Но, как сообщил глава Усть-Ивановского сельсовета (куда входит Владимировка) Александр Лимайкин, "чем выше уровень воды за дамбой, тем выше уровень грунтовых вод".Орлов в начале 2021 года встретился министром природных ресурсов России Александром Козловым и договорился, что после крупного паводка 2013 года в Приамурье нужно скорректировать проектную документацию по строительству дамб. На корректировку проектно-сметной документации для Усть-Ивановки, Владимировки и Гродеково было выделено 50 миллионов рублей, создана рабочая группа с Минприроды РФ."Работа по корректировке проектов будет завершена до конца года. После этого будет понятна стоимость берегозащитных сооружений по этим населённым пунктам. По техзаданию проектная организация посчитает грунтовые воды. Проектные решения будут изменены", - сообщил министр природных ресурсов области Дмитрий Лужнов, его также цитирует правительство Амурской области.В ближайшее время в Приамурье завершат работу по определению границ затопляемых зон, после чего строительство жилых домов и соцобъектов на этих территориях будет запрещено. Во Владимировке, где систематически наблюдается подъём воды и подтопления, по суду после 2013 года было зарегистрировано 25 домов."Кроме того, в Амурской области запланированы работы по углублению дна на малых реках, которые ежегодно разливаются, нанося ущерб жителям региона", - добавляют власти.
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общество, кириллов, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кириллов, василий орлов (губернатор), россия
17:03 06.08.2021
 
Глава Росводресурсов побывал на строительстве дамбы во Владимировке

Главы Приамурья Орлов и Росводресурсов Кириллов осмотрели места возможного строительства дамб

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска
Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов осмотрели места возможного строительства дамб для защиты региона от паводков, сообщает правительство Приамурья.
Орлов и Кириллов посетили села Благовещенского района, где в первую очередь будут строиться берегозащитные сооружения – во Владимировке, Усть-Ивановке и Гродеково.
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"Задача – посмотреть схему размещения берегозащитных сооружений, определиться с эффективностью мероприятий", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Село Владимировка с 2013 года в пятый раз страдает от паводка, сейчас здесь возводят дамбу, этим занимаются спасатели, пожарные, курсанты ДВОКУ, военнослужащие и волонтеры. Но, как сообщил глава Усть-Ивановского сельсовета (куда входит Владимировка) Александр Лимайкин, "чем выше уровень воды за дамбой, тем выше уровень грунтовых вод".
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Орлов в начале 2021 года встретился министром природных ресурсов России Александром Козловым и договорился, что после крупного паводка 2013 года в Приамурье нужно скорректировать проектную документацию по строительству дамб. На корректировку проектно-сметной документации для Усть-Ивановки, Владимировки и Гродеково было выделено 50 миллионов рублей, создана рабочая группа с Минприроды РФ.
"Работа по корректировке проектов будет завершена до конца года. После этого будет понятна стоимость берегозащитных сооружений по этим населённым пунктам. По техзаданию проектная организация посчитает грунтовые воды. Проектные решения будут изменены", - сообщил министр природных ресурсов области Дмитрий Лужнов, его также цитирует правительство Амурской области.
В ближайшее время в Приамурье завершат работу по определению границ затопляемых зон, после чего строительство жилых домов и соцобъектов на этих территориях будет запрещено. Во Владимировке, где систематически наблюдается подъём воды и подтопления, по суду после 2013 года было зарегистрировано 25 домов.
"Кроме того, в Амурской области запланированы работы по углублению дна на малых реках, которые ежегодно разливаются, нанося ущерб жителям региона", - добавляют власти.
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Амурская областьОбществоКирилловАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КирилловВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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