https://ria.ru/20210806/premer-ministr-1744605498.html

Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга

Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга - РИА Новости, 06.08.2021

Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвиша ранили во время протестов, которые проходят в столице страны городе... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T04:11

2021-08-06T04:11

2021-08-06T10:19

в мире

сент-винсент и гренадины

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвиша ранили во время протестов, которые проходят в столице страны городе Кингстауне, пишет местный портал News784 со ссылкой на офис правительства.Как говорится в сообщении, это произошло, когда премьер пытался пройти через толпу протестующих. "Один из манифестантов-оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу", — заявили в офисе правительства.На фото с места событий видно, как Гонсалвиш в окровавленной рубашке получает первую помощь. Ночь ему придется провести под наблюдением врачей.Помимо премьера, ранение получил один из митингующих.Участники акции протеста выступают против поправок к закону об общественном здравоохранении, которые делают обязательной вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий госслужащих. Несколько профсоюзов усматривают в этом нарушение фундаментальных прав граждан.Гонсалвиш уже осудил применение физического насилия против официальных лиц. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.

https://ria.ru/20210805/parizh-1744579203.html

сент-винсент и гренадины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сент-винсент и гренадины, коронавирус covid-19