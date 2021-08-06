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Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга - РИА Новости, 06.08.2021
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвиша ранили во время протестов, которые проходят в столице страны городе... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T04:11
2021-08-06T10:19
в мире
сент-винсент и гренадины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвиша ранили во время протестов, которые проходят в столице страны городе Кингстауне, пишет местный портал News784 со ссылкой на офис правительства.Как говорится в сообщении, это произошло, когда премьер пытался пройти через толпу протестующих. "Один из манифестантов-оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу", — заявили в офисе правительства.На фото с места событий видно, как Гонсалвиш в окровавленной рубашке получает первую помощь. Ночь ему придется провести под наблюдением врачей.Помимо премьера, ранение получил один из митингующих.Участники акции протеста выступают против поправок к закону об общественном здравоохранении, которые делают обязательной вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий госслужащих. Несколько профсоюзов усматривают в этом нарушение фундаментальных прав граждан.Гонсалвиш уже осудил применение физического насилия против официальных лиц. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.
https://ria.ru/20210805/parizh-1744579203.html
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в мире, сент-винсент и гренадины, коронавирус covid-19
04:11 06.08.2021 (обновлено: 10:19 06.08.2021)
 
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга

Премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин ранили в ходе митинга против обязательной вакцинации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвиш в Москве
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвиш в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвиша ранили во время протестов, которые проходят в столице страны городе Кингстауне, пишет местный портал News784 со ссылкой на офис правительства.
Как говорится в сообщении, это произошло, когда премьер пытался пройти через толпу протестующих.
"Один из манифестантов-оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу", — заявили в офисе правительства.
На фото с места событий видно, как Гонсалвиш в окровавленной рубашке получает первую помощь. Ночь ему придется провести под наблюдением врачей.
Помимо премьера, ранение получил один из митингующих.
Участники акции протеста выступают против поправок к закону об общественном здравоохранении, которые делают обязательной вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий госслужащих. Несколько профсоюзов усматривают в этом нарушение фундаментальных прав граждан.
Гонсалвиш уже осудил применение физического насилия против официальных лиц. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.
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