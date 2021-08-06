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Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19
Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19
Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru"... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:15
2021-08-06T14:23
общество
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
вакцина "спутник v"
владислав жемчугов
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru" поделился врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Вместе с тем специалист отметил, что в настоящее время медики занимаются так называемой преаналитикой, а не научными исследованиями. Однако полученные данные все равно подтверждают благотворное влияние вакцинации при лекарственной терапии у заболевших.С мнением коллеги согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов."Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены", — заключил эксперт.Вакцинация от коронавируса проводится по всей России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцина "спутник v", владислав жемчугов, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
13:15 06.08.2021 (обновлено: 14:23 06.08.2021)
 
Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19

Врач-инфекционист Тимаков: вакцинированные лучше переносят лечение в случае заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru" поделился врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
"… пациенты, которые вакцинировались от COVID-19, в разы реже доходят до больничного стационара <…> иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался", — пояснил он.
Вместе с тем специалист отметил, что в настоящее время медики занимаются так называемой преаналитикой, а не научными исследованиями. Однако полученные данные все равно подтверждают благотворное влияние вакцинации при лекарственной терапии у заболевших.
С мнением коллеги согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
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"Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены", — заключил эксперт.
Вакцинация от коронавируса проводится по всей России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений ТимаковВакцина "Спутник V"Владислав ЖемчуговВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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