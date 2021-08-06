https://ria.ru/20210806/preimuschestvo-1744668320.html

Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19

Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19

Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru"... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:15

2021-08-06T13:15

2021-08-06T14:23

общество

российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

вакцина "спутник v"

владислав жемчугов

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru" поделился врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Вместе с тем специалист отметил, что в настоящее время медики занимаются так называемой преаналитикой, а не научными исследованиями. Однако полученные данные все равно подтверждают благотворное влияние вакцинации при лекарственной терапии у заболевших.С мнением коллеги согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов."Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены", — заключил эксперт.Вакцинация от коронавируса проводится по всей России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744427609.html

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