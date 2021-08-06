13:15 06.08.2021 (обновлено: 14:23 06.08.2021)
Врач назвал преимущество, которое есть только у вакцинированных от COVID-19
Врач-инфекционист Тимаков: вакцинированные лучше переносят лечение в случае заражения коронавирусом
© РИА Новости / Алексей МайшевПосетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Организм вакцинированных пациентов лучше реагирует на иммуностимулирующие лекарства в случае заражения коронавирусом. Таким мнением в беседе с "Ura.ru" поделился врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
"… пациенты, которые вакцинировались от COVID-19, в разы реже доходят до больничного стационара <…> иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался", — пояснил он.
Вместе с тем специалист отметил, что в настоящее время медики занимаются так называемой преаналитикой, а не научными исследованиями. Однако полученные данные все равно подтверждают благотворное влияние вакцинации при лекарственной терапии у заболевших.
С мнением коллеги согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены", — заключил эксперт.
Вакцинация от коронавируса проводится по всей России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".