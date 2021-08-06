https://ria.ru/20210806/pozhar-1744737513.html

Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области

Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области - РИА Новости, 06.08.2021

Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области

Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:44

2021-08-06T17:44

2021-08-06T19:16

челябинская область

происшествия

владимир путин

россия

природные пожары в россии

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области.Компанию президенту составили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Во время облета Текслер подробно, на картах показывал Путину пострадавшие территории.В результате пожаров в Челябинской области повреждено 15 тысяч гектаров леса, из них 4,5 тысячи гектаров уничтожено, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы."Было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли", - сказал Текслер.Как отметил губернатор, сейчас идет уборка, посадка новых лесных культур запланирована на следующий год.

https://ria.ru/20210712/pozhar-1741004646.html

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744739822.html

челябинская область

россия

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2021

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челябинская область, происшествия, владимир путин, россия, природные пожары в россии, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев