17:44 06.08.2021 (обновлено: 19:16 06.08.2021)
Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области
Путин с вертолета осмотрел затронутые природными пожарами районы Челябинской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра пострадавших от природных пожаров районы Челябинской области с борта вертолета
МАГНИТОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области.
"Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв", - сказал Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Компанию президенту составили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Во время облета Текслер подробно, на картах показывал Путину пострадавшие территории.
В результате пожаров в Челябинской области повреждено 15 тысяч гектаров леса, из них 4,5 тысячи гектаров уничтожено, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.
Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы.
"Было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли", - сказал Текслер.
Как отметил губернатор, сейчас идет уборка, посадка новых лесных культур запланирована на следующий год.