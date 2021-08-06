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Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области
Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области - РИА Новости, 06.08.2021
Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области
Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:44
2021-08-06T19:16
челябинская область
происшествия
владимир путин
россия
природные пожары в россии
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области.Компанию президенту составили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Во время облета Текслер подробно, на картах показывал Путину пострадавшие территории.В результате пожаров в Челябинской области повреждено 15 тысяч гектаров леса, из них 4,5 тысячи гектаров уничтожено, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы."Было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли", - сказал Текслер.Как отметил губернатор, сейчас идет уборка, посадка новых лесных культур запланирована на следующий год.
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челябинская область, происшествия, владимир путин, россия, природные пожары в россии, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев
17:44 06.08.2021 (обновлено: 19:16 06.08.2021)
 
Путин облетел затронутые пожарами территории в Челябинской области

Путин с вертолета осмотрел затронутые природными пожарами районы Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра пострадавших от природных пожаров районы Челябинской области с борта вертолета
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра пострадавших от природных пожаров районы Челябинской области с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что облетел на вертолете затронутые лесными пожарами территории Челябинской области.
"Пострадала также Челябинская область, мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв", - сказал Путин во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Компанию президенту составили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Во время облета Текслер подробно, на картах показывал Путину пострадавшие территории.
В результате пожаров в Челябинской области повреждено 15 тысяч гектаров леса, из них 4,5 тысячи гектаров уничтожено, доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 22:13
На территории Челябинской области ликвидировали все природные пожары
Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы.
"Было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысячи гектаров, к сожалению, погибли", - сказал Текслер.
Как отметил губернатор, сейчас идет уборка, посадка новых лесных культур запланирована на следующий год.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 17:54
Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы
 
Челябинская областьПроисшествияВладимир ПутинРоссияПриродные пожары в РоссииАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений Зиничев
 
 
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