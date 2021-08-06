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Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 06.08.2021
Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
Турецкие власти намерены посадить 250 миллионов деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров, заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:36
2021-08-06T15:36
2021-08-06T15:36
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лесные пожары в турции
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Турецкие власти намерены посадить 250 миллионов деревьев в регионах, пострадавших от лесных пожаров, заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган."Пострадавшие от пожаров территории будут снова озеленены. Оппозиция говорит, что они будут якобы застроены – это ложь. Каждый гражданин сможет получить для посадки по три саженца, всего 250 миллионов деревьев будут посажены", - сказал Эрдоган журналистам.Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти – в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html
https://ria.ru/20210806/turtsiya-1744634241.html
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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция), леса, лесные пожары в турции
Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров
Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган намерен восстановить леса, сгоревшие при пожаре