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СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов - РИА Новости, 06.08.2021
СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге Турции, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:34
2021-08-06T14:39
турция
лесные пожары в турции
в мире
анталья (провинция)
мугла (провинция)
бодрум
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге Турции, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу.Лесные пожары в южных турецких провинциях продолжаются десять дней. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об одном задержанном по обвинению в возможном поджоге лесов.По данным газеты, 2 августа силы безопасности задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые пытались скрыться, устроив пожар в районе города Милас провинции Мугла. Местные жители попытались их линчевать, но жандармам с трудом удалось отбить задержанных у разъяренных горожан. Позднее трое из них были арестованы. Один освобожден под подписку о невыезде.Еще три человека были арестованы в Бодруме после того, как, проезжая вдоль лесополосы, они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.Ранее в пятницу управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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турция, лесные пожары в турции, в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), бодрум
14:34 06.08.2021 (обновлено: 14:39 06.08.2021)
 
СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов

Cumhuriyet: турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесов на юге страны

© AP Photo / Suat MetinПоследствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Suat Metin
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге Турции, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу.
Лесные пожары в южных турецких провинциях продолжаются десять дней. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об одном задержанном по обвинению в возможном поджоге лесов.
Отряд спасателей МЧС Азербайджана во временном лагере в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
13:51Туризм
Власти Турции после пожаров объявили, сколько туристов ждут в этом году
По данным газеты, 2 августа силы безопасности задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые пытались скрыться, устроив пожар в районе города Милас провинции Мугла. Местные жители попытались их линчевать, но жандармам с трудом удалось отбить задержанных у разъяренных горожан. Позднее трое из них были арестованы. Один освобожден под подписку о невыезде.
Еще три человека были арестованы в Бодруме после того, как, проезжая вдоль лесополосы, они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.
Ранее в пятницу управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
 
ТурцияЛесные пожары в ТурцииВ миреАнталья (провинция)Мугла (провинция)Бодрум
 
 
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