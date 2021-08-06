СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов

Cumhuriyet: турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесов на юге страны
Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.
Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.
"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.
"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.
Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.
Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.
Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.
Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.
В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.
В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.
К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.
К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.
В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.
В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.
Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.
"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.
Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.
Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.
В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.
К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.
В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.