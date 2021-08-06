https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html

СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов

СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов - РИА Новости, 06.08.2021

СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов

Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге Турции, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:34

2021-08-06T14:34

2021-08-06T14:39

турция

лесные пожары в турции

в мире

анталья (провинция)

мугла (провинция)

бодрум

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге Турции, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу.Лесные пожары в южных турецких провинциях продолжаются десять дней. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об одном задержанном по обвинению в возможном поджоге лесов.По данным газеты, 2 августа силы безопасности задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые пытались скрыться, устроив пожар в районе города Милас провинции Мугла. Местные жители попытались их линчевать, но жандармам с трудом удалось отбить задержанных у разъяренных горожан. Позднее трое из них были арестованы. Один освобожден под подписку о невыезде.Еще три человека были арестованы в Бодруме после того, как, проезжая вдоль лесополосы, они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.Ранее в пятницу управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210806/turtsiya-1744665311.html

турция

анталья (провинция)

мугла (провинция)

бодрум

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турция, лесные пожары в турции, в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), бодрум