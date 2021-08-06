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Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре

Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре - РИА Новости, 06.08.2021

Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре

В Сети появилось видео из камеры заключенных, которые сбежали из изолятора в Подмосковье. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:28

2021-08-06T11:28

2021-08-06T12:29

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети появилось видео из камеры заключенных, которые сбежали из изолятора в Подмосковье. Его публикует телеканал "360".На кадрах видны убранные постели и личные вещи беглецов.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге пяти подсудимых из изолятора временного содержания в Истре. По имеющимся данным, они открутили замки с помощью гаечного ключа.Известно, что среди сбежавших — Александр Мавриди, — обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

истра

московская область (подмосковье)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре