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Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре - РИА Новости, 06.08.2021
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
В Сети появилось видео из камеры заключенных, которые сбежали из изолятора в Подмосковье. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:28
2021-08-06T11:28
2021-08-06T12:29
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети появилось видео из камеры заключенных, которые сбежали из изолятора в Подмосковье. Его публикует телеканал "360".На кадрах видны убранные постели и личные вещи беглецов.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге пяти подсудимых из изолятора временного содержания в Истре. По имеющимся данным, они открутили замки с помощью гаечного ключа.Известно, что среди сбежавших — Александр Мавриди, — обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
11:28 06.08.2021 (обновлено: 12:29 06.08.2021)
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из подмосковного изолятора