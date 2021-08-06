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Уличные камеры засняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
Уличные камеры засняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
Уличные камеры засняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
В Сети появилось видео с заключенными, сбежавшими из изолятора временного содержания в Подмосковье. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 06.08.2021
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с заключенными, сбежавшими из изолятора временного содержания в Подмосковье. Его публикуют "Известия".На кадрах видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.Заключенные сбежали сегодня утром из ИВС в Истре. По словам источника РИА Новости, все пятеро — уроженцы Молдавии. Один из них — это Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова. Он также проходит по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве.Остальные четверо — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Их обвиняют в кражах.После побега против сотрудников ИВС возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.Маругова, которого СМИ называли "колбасным королем", застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Подозреваемого — Александра Мавриди — задержали в тот же день. При обыске у него в квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, так что Мавриди заподозрили и в мошенничестве с квартирами одиноких людей.
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истра
11:08 06.08.2021 (обновлено: 12:05 06.08.2021)
 
Уличные камеры засняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье

"Известия" опубликовали видео с заключенными, сбежавшими из изолятора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с заключенными, сбежавшими из изолятора временного содержания в Подмосковье. Его публикуют "Известия".
На кадрах видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.
Заключенные сбежали сегодня утром из ИВС в Истре. По словам источника РИА Новости, все пятеро — уроженцы Молдавии. Один из них — это Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова. Он также проходит по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве.
Остальные четверо — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Их обвиняют в кражах.
После побега против сотрудников ИВС возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Маругова, которого СМИ называли "колбасным королем", застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
Подозреваемого — Александра Мавриди — задержали в тот же день. При обыске у него в квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати, так что Мавриди заподозрили и в мошенничестве с квартирами одиноких людей.
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
11:28
Опубликованы кадры из камеры заключенных, сбежавших из ИВС в Истре
 
Истра
 
 
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