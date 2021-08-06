https://ria.ru/20210806/passazhiry-1744606211.html

Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли

Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли - РИА Новости, 06.08.2021

Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли

Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает местный вещатель Alaska Public Media со ссылкой РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T04:44

2021-08-06T04:44

2021-08-06T10:38

в мире

сша

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает местный вещатель Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.Об аварии судна Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11:20 (22:20 мск).Как выяснилось, в результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что пять пассажиров самолета в четверг прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.

https://ria.ru/20210805/boing-1744596477.html

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в мире, сша, аляска