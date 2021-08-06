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Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли - РИА Новости, 06.08.2021
Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает местный вещатель Alaska Public Media со ссылкой РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T04:44
2021-08-06T04:44
2021-08-06T10:38
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает местный вещатель Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.Об аварии судна Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11:20 (22:20 мск).Как выяснилось, в результате крушения летательный аппарат затонул в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан. Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что пять пассажиров самолета в четверг прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.
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в мире, сша, аляска
04:44 06.08.2021 (обновлено: 10:38 06.08.2021)
Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
Все шесть пассажиров на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета погибли