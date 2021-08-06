https://ria.ru/20210806/palestina-1744751259.html

Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине

Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине - РИА Новости, 06.08.2021

Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:37

2021-08-06T18:37

2021-08-06T18:37

в мире

израиль

оон

михаил богданов

организация освобождения палестины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733334549_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_47a50fff0be667b8850c999d82050bc9.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации Освобождения Палестины, генсеком ФПНБ Ахмедом Мадждаляни восстановление инфраструктуры на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В ходе беседы была обсуждена социально-экономическая и гуманитарная ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с упором на проблематику восстановления инфраструктуры, серьезно пострадавшей в ходе недавнего силового противостояния в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что задача скорейшего достижения палестинского национального единства была отмечена в качестве главной предпосылки налаживания палестино-израильских переговоров на международно-правовой базе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем."С российской стороны была подтверждена неизменная готовность оказывать и впредь активное содействие усилиям, нацеленным на справедливое решение палестинской проблемы, как на двусторонней основе, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - подчеркивается в сообщении.В районах Бейта, Касра и Осрейн возле Наблуса в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

https://ria.ru/20210726/izrail-1742839854.html

https://ria.ru/20210728/palestinets-1743185679.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, оон, михаил богданов, организация освобождения палестины, россия