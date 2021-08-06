https://ria.ru/20210806/palestina-1744751259.html
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине - РИА Новости, 06.08.2021
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:37
2021-08-06T18:37
2021-08-06T18:37
в мире
израиль
оон
михаил богданов
организация освобождения палестины
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации Освобождения Палестины, генсеком ФПНБ Ахмедом Мадждаляни восстановление инфраструктуры на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В ходе беседы была обсуждена социально-экономическая и гуманитарная ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с упором на проблематику восстановления инфраструктуры, серьезно пострадавшей в ходе недавнего силового противостояния в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что задача скорейшего достижения палестинского национального единства была отмечена в качестве главной предпосылки налаживания палестино-израильских переговоров на международно-правовой базе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем."С российской стороны была подтверждена неизменная готовность оказывать и впредь активное содействие усилиям, нацеленным на справедливое решение палестинской проблемы, как на двусторонней основе, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - подчеркивается в сообщении.В районах Бейта, Касра и Осрейн возле Наблуса в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20210726/izrail-1742839854.html
https://ria.ru/20210728/palestinets-1743185679.html
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в мире, израиль, оон, михаил богданов, организация освобождения палестины, россия
Замглавы МИД России обсудил с генсеком ФПНБ ситуацию в Палестине
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с генсеком ФПНБ гуманитарную ситуацию в Палестине
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с членом исполкома Организации Освобождения Палестины, генсеком ФПНБ Ахмедом Мадждаляни восстановление инфраструктуры на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.
"В ходе беседы была обсуждена социально-экономическая и гуманитарная ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с упором на проблематику восстановления инфраструктуры, серьезно пострадавшей в ходе недавнего силового противостояния в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что задача скорейшего достижения палестинского национального единства была отмечена в качестве главной предпосылки налаживания палестино-израильских переговоров на международно-правовой базе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
"С российской стороны была подтверждена неизменная готовность оказывать и впредь активное содействие усилиям, нацеленным на справедливое решение палестинской проблемы, как на двусторонней основе, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - подчеркивается в сообщении.
В районах Бейта, Касра и Осрейн возле Наблуса в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.