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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 06.08.2021
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:36
2021-08-06T01:36
общество
москва
гидрометцентр
погода
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра действует до 21.00 6 августа.
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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия
01:36 06.08.2021
 
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра действует до 21.00 6 августа.
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