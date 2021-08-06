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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 06.08.2021
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T01:36
2021-08-06T01:36
2021-08-06T01:36
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гидрометцентр
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра действует до 21.00 6 августа.
https://ria.ru/20210804/zhara-1744289575.html
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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы