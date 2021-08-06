https://ria.ru/20210806/opasnost-1744602457.html

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 06.08.2021

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T01:36

2021-08-06T01:36

2021-08-06T01:36

общество

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что для жителей столицы и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра действует до 21.00 6 августа.

https://ria.ru/20210804/zhara-1744289575.html

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2021

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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия