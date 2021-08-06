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Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов - РИА Новости, 06.08.2021
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:41
2021-08-06T15:08
в мире
граница
армения
азербайджан
владимир путин
одкб
минобороны армении
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар.Там добавили, что огонь противника удалось подавить ответными действиями.В Минобороны подчеркнули, что с армянской стороны никто не пострадал.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Ереван нарушил соглашение о прекращении огня.Армения сообщила, что с ее стороны погибли трое военных и пять получили ранения.Позже стороны подтвердили готовность прекратить огонь на границе.По данным армянского военного ведомства, договоренность достигли при посредничестве российских миротворцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/armeniya-1744568129.html
https://ria.ru/20210804/karabakh-1744330003.html
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в мире, граница, армения, азербайджан, владимир путин, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия
14:41 06.08.2021 (обновлено: 15:08 06.08.2021)
 
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов

Минобороны Армении заявило о пожаре на границе из-за обстрелов со стороны Азербайджана

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар.
"Шестого августа примерно в 12:10 (11:10 мск) подразделения азербайджанских Вооруженных сил открыли огонь из стрелковых видов оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы. В результате обстрелов загорелась покрытая травой территория на межпозиционном пространстве", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что огонь противника удалось подавить ответными действиями.
В Минобороны подчеркнули, что с армянской стороны никто не пострадал.
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Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Ереван нарушил соглашение о прекращении огня.
Армения сообщила, что с ее стороны погибли трое военных и пять получили ранения.
Позже стороны подтвердили готовность прекратить огонь на границе.
По данным армянского военного ведомства, договоренность достигли при посредничестве российских миротворцев.
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В миреГраницаАрменияАзербайджанВладимир ПутинОДКБМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянРоссия
 
 
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