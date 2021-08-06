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Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов - РИА Новости, 06.08.2021
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:41
2021-08-06T14:41
2021-08-06T15:08
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минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар.Там добавили, что огонь противника удалось подавить ответными действиями.В Минобороны подчеркнули, что с армянской стороны никто не пострадал.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Ереван нарушил соглашение о прекращении огня.Армения сообщила, что с ее стороны погибли трое военных и пять получили ранения.Позже стороны подтвердили готовность прекратить огонь на границе.По данным армянского военного ведомства, договоренность достигли при посредничестве российских миротворцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/armeniya-1744568129.html
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в мире, граница, армения, азербайджан, владимир путин, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия
14:41 06.08.2021 (обновлено: 15:08 06.08.2021)
Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Минобороны Армении заявило о пожаре на границе из-за обстрелов со стороны Азербайджана