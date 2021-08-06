https://ria.ru/20210806/obstrely-1744689220.html

Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов

Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов - РИА Новости, 06.08.2021

Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:41

2021-08-06T14:41

2021-08-06T15:08

в мире

граница

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азербайджан

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минобороны армении

минобороны азербайджана

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ЕРЕВАН, 6 авг — РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах своих позиций, из-за которых начался пожар.Там добавили, что огонь противника удалось подавить ответными действиями.В Минобороны подчеркнули, что с армянской стороны никто не пострадал.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Ереван нарушил соглашение о прекращении огня.Армения сообщила, что с ее стороны погибли трое военных и пять получили ранения.Позже стороны подтвердили готовность прекратить огонь на границе.По данным армянского военного ведомства, договоренность достигли при посредничестве российских миротворцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/armeniya-1744568129.html

https://ria.ru/20210804/karabakh-1744330003.html

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азербайджан

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