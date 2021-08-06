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Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова
Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова - РИА Новости, 06.08.2021
Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова
Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:55
2021-08-06T14:29
происшествия
москва
алексей баталов
якиманка
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В четверг суд избрал в отношении Бублия меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие также ходатайствовало об отстранении его от занимаемой должности."Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса Москвы. Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса Москвы", - говорится в сообщении.Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также квартиры в Первом Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается – прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html
https://ria.ru/20201108/batalov-1583611044.html
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происшествия, москва, алексей баталов, якиманка, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)
12:55 06.08.2021 (обновлено: 14:29 06.08.2021)
 
Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова

Прокуратура обжаловала решение не отстранять от должности нотариуса по делу о недвижимости Баталова

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В четверг суд избрал в отношении Бублия меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие также ходатайствовало об отстранении его от занимаемой должности.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса Москвы. Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса Москвы", - говорится в сообщении.
Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
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Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным
Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.
Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.
Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также квартиры в Первом Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.
Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается – прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.
Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
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