12:55 06.08.2021 (обновлено: 14:29 06.08.2021)
Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова
Прокуратура обжаловала решение не отстранять от должности нотариуса по делу о недвижимости Баталова
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В четверг суд избрал в отношении Бублия меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие также ходатайствовало об отстранении его от занимаемой должности.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса Москвы. Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса Москвы", - говорится в сообщении.
Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.
Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.
Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также квартиры в Первом Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.
Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается – прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.
Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.