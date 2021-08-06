https://ria.ru/20210806/notarius-1744663059.html

Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова

Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова - РИА Новости, 06.08.2021

Прокуроры настаивают на отстранении нотариуса по делу о квартирах Баталова

Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:55

2021-08-06T12:55

2021-08-06T14:29

происшествия

москва

алексей баталов

якиманка

михаил цивин (юрист)

наталья дрожжина (актриса)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Хамовнического районного суда не отстранять от должности нотариуса Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В четверг суд избрал в отношении Бублия меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие также ходатайствовало об отстранении его от занимаемой должности."Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса Москвы. Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса Москвы", - говорится в сообщении.Ранее в отношении Бублия возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Как пояснили в прокуратуре, нотариус подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а подписи потерпевших он удостоверял в их отсутствие.Ранее суд расторг договоры пожизненного содержания, который актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой Баталова. Факт этой сделки стал поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, после чего и сама Дрожжина, и прокуратура подали иски о расторжении договоров.Прокуратура выяснила, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также квартиры в Первом Самотечном переулке (Тверской район). Все это перешло к Дрожжиной.Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается – прокуратура отмечает, что контролирует его ход. В результате аферы, считает следствие, родственники Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.

https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html

https://ria.ru/20201108/batalov-1583611044.html

москва

якиманка

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происшествия, москва, алексей баталов, якиманка, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)