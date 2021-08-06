https://ria.ru/20210806/nelegaly-1744716875.html
В Германии задержали группу нелегалов из Ирака
В Германии задержали группу нелегалов из Ирака - РИА Новости, 06.08.2021
В Германии задержали группу нелегалов из Ирака
Группа предполагаемых нелегальных мигрантов из Ирака задержана на автобане рядом с Берлином, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной полиции ФРГ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:22
2021-08-06T16:22
2021-08-06T16:22
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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Группа предполагаемых нелегальных мигрантов из Ирака задержана на автобане рядом с Берлином, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной полиции ФРГ."Около 8 утра сотрудники полиции Бранденбурга обнаружили на федеральной трассе 15 ... две группы, которые направлялись пешком в сторону Берлина. Только у трех из шести мужчин были при себе документы, согласно которым они являются гражданами Ирака. Остальные также заявили об иракском гражданстве. Документов о въезде и легальном пребывании у них не было", - говорится в сообщении пресс-службы.В связи с подозрением на нелегальный съезд в Германии дело приняла федеральная полиция. По данным следствия, мужчины в возрасте от 18 до 33 лет попали в Германию в багажном отделении автомобиля. Двое подозреваемых в ходе допроса пожаловались на проблемы со здоровьем, им был вызвана карета скорой помощи для оказания помощи на месте.
https://ria.ru/20210805/migranty-1744567774.html
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в мире, берлин (город), ирак, германия, бранденбург
В Германии задержали группу нелегалов из Ирака
Полиция Германии: группу предполагаемых нелегалов из Ирака задержали на автобане рядом с Берлином