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Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере
Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере - РИА Новости, 06.08.2021
Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере
Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:21
2021-08-06T12:33
происшествия
санкт-петербург
курортный район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он уточнил, что, по словам женщины, это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе и к инциденту якобы причастен мальчик.Предположительно, речь идет о лагере "Маяк" в поселке Молодежное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, курортный район
12:21 06.08.2021 (обновлено: 12:33 06.08.2021)
 
Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере

Жительница Петербурга заявила в полицию, что над ее дочерью надругались в летнем лагере

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Он уточнил, что, по словам женщины, это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе и к инциденту якобы причастен мальчик.
Предположительно, речь идет о лагере "Маяк" в поселке Молодежное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 18:32
В Ленинградской области задержали директора летнего лагеря для детей
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный район
 
 
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