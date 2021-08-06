https://ria.ru/20210806/nasilie-1744655103.html

Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере

Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере - РИА Новости, 06.08.2021

Петербурженка заявила, что над ее дочерью надругались в летнем лагере

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:21

2021-08-06T12:21

2021-08-06T12:33

происшествия

санкт-петербург

курортный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573606627_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_5b32e634fc224d603d47f2bb66911e29.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии над ее семилетней дочерью, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он уточнил, что, по словам женщины, это произошло в июле в детском лагере в Курортном районе и к инциденту якобы причастен мальчик.Предположительно, речь идет о лагере "Маяк" в поселке Молодежное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210629/zaderzhanie-1739102021.html

санкт-петербург

курортный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, курортный район