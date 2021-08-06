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В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию - РИА Новости, 06.08.2021
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
ОБСЕ просила направить 500 наблюдателей на парламентские выборы в Россию, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, при этом... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:42
2021-08-06T14:42
евросоюз
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
обсе
россия
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. ОБСЕ просила направить 500 наблюдателей на парламентские выборы в Россию, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, при этом фактическое количество командированных наблюдателей могло быть меньше, сообщил РИА Новости представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.Представитель ПА ОБСЕ подчеркнул, что наблюдательные миссии часто состоят из более 100 наблюдателей, как это было, например, на выборах в США в 2020 году."Что касается количества наблюдателей, запрошенных для Российской Федерации, оно определяется исходя из ряда факторов. Когда БДИПЧ запрашивает краткосрочных наблюдателей от государств-участников ОБСЕ, оно основывает свой запрос на определениях, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП), установленной методологии наблюдения за выборами, предыдущем опыте и размере страны", - сообщил Пэрри.Он подтвердил, что согласно отчету МОП, помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ просило у государств-участников ОБСЕ прикомандирование 80 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов."Пожалуйста, имейте в виду, что хотя БДИПЧ и просило это количество наблюдателей, в конечном итоге правительства государств-участников ОБСЕ сами решают, сколько наблюдателей они фактически направят. Часто количество фактических наблюдателей, откомандированных государствами-участниками, меньше количества, запрашиваемого БДИПЧ. Так было, например, на прошлогодних выборах в США", - пояснил Пэрри.Ранее спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя отказ ОБСЕ направить наблюдателей, мотивированный несогласием с ограничением числа членов миссии, Толстой напомнил, что "в США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек".
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евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, россия
14:42 06.08.2021
 
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию

Представитель ПА ОБСЕ Перри: число наблюдателей определяется по ряду факторов и может быть меньшим

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. ОБСЕ просила направить 500 наблюдателей на парламентские выборы в Россию, определив эту цифру по ряду факторов, в том числе с учетом размера страны, при этом фактическое количество командированных наблюдателей могло быть меньше, сообщил РИА Новости представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.
Ранее ОБСЕ проинформировала, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
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Представитель ПА ОБСЕ подчеркнул, что наблюдательные миссии часто состоят из более 100 наблюдателей, как это было, например, на выборах в США в 2020 году.
"Что касается количества наблюдателей, запрошенных для Российской Федерации, оно определяется исходя из ряда факторов. Когда БДИПЧ запрашивает краткосрочных наблюдателей от государств-участников ОБСЕ, оно основывает свой запрос на определениях, сделанных Миссией по оценке потребностей (МОП), установленной методологии наблюдения за выборами, предыдущем опыте и размере страны", - сообщил Пэрри.
Он подтвердил, что согласно отчету МОП, помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ просило у государств-участников ОБСЕ прикомандирование 80 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процедурами в день выборов.
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"Пожалуйста, имейте в виду, что хотя БДИПЧ и просило это количество наблюдателей, в конечном итоге правительства государств-участников ОБСЕ сами решают, сколько наблюдателей они фактически направят. Часто количество фактических наблюдателей, откомандированных государствами-участниками, меньше количества, запрашиваемого БДИПЧ. Так было, например, на прошлогодних выборах в США", - пояснил Пэрри.
Ранее спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя отказ ОБСЕ направить наблюдателей, мотивированный несогласием с ограничением числа членов миссии, Толстой напомнил, что "в США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек".
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