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В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца - РИА Новости, 06.08.2021
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:25
2021-08-06T02:25
2021-08-06T02:25
происшествия
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия, задавила младенца во сне, сообщает пресс-служба сахалинского управления СК РФ в пятницу.Ранее сообщалось, что в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом придавила младенца, в результате чего он умер. При этом в январе 2020 года женщина уже была осуждена условно по аналогичной статье. Ее дочь 2018 года рождения, оставленная матерью без присмотра, утонула в наполненной водой ванне.В СУСК сообщили, что до февраля 2021 года семья женщины состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, как находящаяся в социально опасном положении."В связи с этим, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело против органов опеки после смерти младенца
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска
, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия, задавила младенца во сне, сообщает пресс-служба сахалинского управления СК РФ
в пятницу.
Ранее сообщалось, что в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом придавила младенца, в результате чего он умер. При этом в январе 2020 года женщина уже была осуждена условно по аналогичной статье. Ее дочь 2018 года рождения, оставленная матерью без присмотра, утонула в наполненной водой ванне.
В СУСК сообщили, что до февраля 2021 года семья женщины состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, как находящаяся в социально опасном положении.
"В связи с этим, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.