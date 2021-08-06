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В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца

В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца - РИА Новости, 06.08.2021

В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца

Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T02:25

2021-08-06T02:25

2021-08-06T02:25

происшествия

южно-сахалинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия, задавила младенца во сне, сообщает пресс-служба сахалинского управления СК РФ в пятницу.Ранее сообщалось, что в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом придавила младенца, в результате чего он умер. При этом в январе 2020 года женщина уже была осуждена условно по аналогичной статье. Ее дочь 2018 года рождения, оставленная матерью без присмотра, утонула в наполненной водой ванне.В СУСК сообщили, что до февраля 2021 года семья женщины состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, как находящаяся в социально опасном положении."В связи с этим, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210730/novosibirsk-1743574157.html

южно-сахалинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия