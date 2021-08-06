Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/mladenets-1744603325.html
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца - РИА Новости, 06.08.2021
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:25
2021-08-06T02:25
происшествия
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия, задавила младенца во сне, сообщает пресс-служба сахалинского управления СК РФ в пятницу.Ранее сообщалось, что в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом придавила младенца, в результате чего он умер. При этом в январе 2020 года женщина уже была осуждена условно по аналогичной статье. Ее дочь 2018 года рождения, оставленная матерью без присмотра, утонула в наполненной водой ванне.В СУСК сообщили, что до февраля 2021 года семья женщины состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, как находящаяся в социально опасном положении."В связи с этим, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210730/novosibirsk-1743574157.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1920x0_80_0_0_e0cacca685810667dabe3722006ccf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:25 06.08.2021
 
В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело против органов опеки после смерти младенца

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / inarik
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в отношении органов опеки Южно-Сахалинска, они обвиняются в халатности в отношении матери, которая, по версии следствия, задавила младенца во сне, сообщает пресс-служба сахалинского управления СК РФ в пятницу.
Ранее сообщалось, что в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установило, что подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом придавила младенца, в результате чего он умер. При этом в январе 2020 года женщина уже была осуждена условно по аналогичной статье. Ее дочь 2018 года рождения, оставленная матерью без присмотра, утонула в наполненной водой ванне.
В СУСК сообщили, что до февраля 2021 года семья женщины состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства, как находящаяся в социально опасном положении.
"В связи с этим, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Южно-Сахалинска своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:49
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными семь месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Лента новостейМолния