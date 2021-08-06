Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/mashinist-1744662410.html
В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере
В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере - РИА Новости, 06.08.2021
В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере
Машинист экскаватора погиб во время работы на Лебединском ГОКе в Белгородской области, начата доследственная проверка, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:51
2021-08-06T12:51
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Машинист экскаватора погиб во время работы на Лебединском ГОКе в Белгородской области, начата доследственная проверка, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, утром 6 августа 2021 года 35-летний машинист экскаватора производил работы по извлечению горной породы ковшом экскаватора. В ходе работ произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего водитель экскаватора погиб", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону, горная порода сперва подрывается, после чего экскаватор собирает ее. Причины случившегося предстоит выяснить следствию.По факту гибели работника Лебединского ГОКа начата доследственная проверка. Следователь осматривает место происшествия, изымается документация об охране труда и должностных обязанностей погибшего.
https://ria.ru/20210722/obval-1742349856.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:51 06.08.2021
 
В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере

СК начал проверку после ЧП на Лебединком ГОКе, где погиб машинист экскаватора

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Машинист экскаватора погиб во время работы на Лебединском ГОКе в Белгородской области, начата доследственная проверка, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, утром 6 августа 2021 года 35-летний машинист экскаватора производил работы по извлечению горной породы ковшом экскаватора. В ходе работ произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего водитель экскаватора погиб", - говорится в сообщении.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 12:12
В Приморье мужчина погиб при обвале породы на участке горных работ
Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону, горная порода сперва подрывается, после чего экскаватор собирает ее. Причины случившегося предстоит выяснить следствию.
По факту гибели работника Лебединского ГОКа начата доследственная проверка. Следователь осматривает место происшествия, изымается документация об охране труда и должностных обязанностей погибшего.
 
ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Путин поручил утвердить план по достижению целей национального развития
15:24Выработанные при COVID-19 антитела остаются эффективными 7 месяцев
15:19В ГИБДД назвали причину массового ДТП в Ростовской области
15:17В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
Лента новостейМолния