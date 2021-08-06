https://ria.ru/20210806/mashinist-1744662410.html

В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере

В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере - РИА Новости, 06.08.2021

В Белгородской области машинист экскаватора погиб при взрыве в карьере

Машинист экскаватора погиб во время работы на Лебединском ГОКе в Белгородской области, начата доследственная проверка, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:51

2021-08-06T12:51

2021-08-06T12:51

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Машинист экскаватора погиб во время работы на Лебединском ГОКе в Белгородской области, начата доследственная проверка, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, утром 6 августа 2021 года 35-летний машинист экскаватора производил работы по извлечению горной породы ковшом экскаватора. В ходе работ произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего водитель экскаватора погиб", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону, горная порода сперва подрывается, после чего экскаватор собирает ее. Причины случившегося предстоит выяснить следствию.По факту гибели работника Лебединского ГОКа начата доследственная проверка. Следователь осматривает место происшествия, изымается документация об охране труда и должностных обязанностей погибшего.

https://ria.ru/20210722/obval-1742349856.html

белгородская область

россия

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2021

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия