https://ria.ru/20210806/liven-1744684472.html
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком - РИА Новости, 06.08.2021
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:19
2021-08-06T14:19
2021-08-06T14:56
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744686531_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b149f0a89a7df7b010eb63f7cf13e7d5.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим чрезвычайной ситуации.
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744686531_48:0:528:360_1920x0_80_0_0_9211e7eb5b5ab19bf131e8df481fdaed.jpg
Сбило с ног: грязевые потоки увлекли ребенка с собой
В Красноярске сейчас идут сильные ливни
Из-за них образовались бурные реки на улицах. Кроме этого, начали обрушаться подпорные стены жилых домов.
Сейчас сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды. Пока пострадавших из-за ливней нет.
2021-08-06T14:19
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
14:19 06.08.2021 (обновлено: 14:56 06.08.2021)
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
В Красноярске из-за паводка после ливней мальчика унесло мощным дождевым потоком
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости
. В Instagram
опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске
.
На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.
В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.
Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.
Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим чрезвычайной ситуации.