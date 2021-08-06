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В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком - РИА Новости, 06.08.2021
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:19
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происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим чрезвычайной ситуации.
красноярск
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Сбило с ног: грязевые потоки увлекли ребенка с собой
В Красноярске сейчас идут сильные ливни Из-за них образовались бурные реки на улицах. Кроме этого, начали обрушаться подпорные стены жилых домов. Сейчас сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды. Пока пострадавших из-за ливней нет.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.
2021-08-06T14:19
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14:19 06.08.2021 (обновлено: 14:56 06.08.2021)
 
В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком

В Красноярске из-за паводка после ливней мальчика унесло мощным дождевым потоком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.
На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.
В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.
Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.
Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим чрезвычайной ситуации.
 
ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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