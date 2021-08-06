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В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком

В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком - РИА Новости, 06.08.2021

В Красноярске мальчика унесло мощным дождевым потоком

В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:19

2021-08-06T14:19

2021-08-06T14:56

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Instagram опубликовали видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске.На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим чрезвычайной ситуации.

красноярск

россия

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2021

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Сбило с ног: грязевые потоки увлекли ребенка с собой В Красноярске сейчас идут сильные ливни Из-за них образовались бурные реки на улицах. Кроме этого, начали обрушаться подпорные стены жилых домов. Сейчас сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды. Пока пострадавших из-за ливней нет. 2021-08-06T14:19 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео