https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744758049.html

В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек

В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек - РИА Новости, 06.08.2021

В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек

Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:12

2021-08-06T19:12

2021-08-06T19:27

распространение коронавируса

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в июне текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 881 человека, а в 2 865 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным ведомства, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 15 259 человек, смертельные осложнения вызвал у 987 человек, и в 2 750 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 153 тысячи 468 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии