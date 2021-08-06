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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744758049.html
В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек
В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек - РИА Новости, 06.08.2021
В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек
Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:12
2021-08-06T19:27
распространение коронавируса
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в июне текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 881 человека, а в 2 865 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным ведомства, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 15 259 человек, смертельные осложнения вызвал у 987 человек, и в 2 750 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 153 тысячи 468 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:12 06.08.2021 (обновлено: 19:27 06.08.2021)
 
В России коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек

Росстат: коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.
По данным ведомства, в июне текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 881 человека, а в 2 865 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
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Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.
По уточненным данным ведомства, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 15 259 человек, смертельные осложнения вызвал у 987 человек, и в 2 750 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
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В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 153 тысячи 468 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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