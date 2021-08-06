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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html
Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм
Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм - РИА Новости, 06.08.2021
Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм
Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:07
2021-08-06T14:20
распространение коронавируса
ржд
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с "Известиями".Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление."Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", — отметил медик.Шугушев считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения."Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%", — подчеркнул врач.Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся 8 августа.
https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html
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ржд, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
14:07 06.08.2021 (обновлено: 14:20 06.08.2021)
 
Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм

Кардиолог Шугушев: коронавирус не может поразить организм человека, заболевшего гриппом

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с "Известиями".
Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.
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При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление.
"Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", — отметил медик.
Шугушев считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения.
"Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%", — подчеркнул врач.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся 8 августа.
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Распространение коронавирусаРЖДЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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