https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html

Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм

Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм - РИА Новости, 06.08.2021

Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм

Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:07

2021-08-06T14:07

2021-08-06T14:20

распространение коронавируса

ржд

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с "Известиями".Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление."Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", — отметил медик.Шугушев считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения."Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%", — подчеркнул врач.Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся 8 августа.

https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html

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ржд, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19