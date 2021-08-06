https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744678259.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах

Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах - РИА Новости, 06.08.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах

Ситуация с COVID-19 на курортах России сегодня "не безоблачная", нужно помнить о правилах профилактики распространения вируса даже в отпуске, заявила глава... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:59

2021-08-06T13:59

2021-08-06T13:59

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4a0bd345bb3054a4dd6daa2abad8845a.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 на курортах России сегодня "не безоблачная", нужно помнить о правилах профилактики распространения вируса даже в отпуске, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя, даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия