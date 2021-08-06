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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744678259.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах
Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах - РИА Новости, 06.08.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах
Ситуация с COVID-19 на курортах России сегодня "не безоблачная", нужно помнить о правилах профилактики распространения вируса даже в отпуске, заявила глава... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:59
2021-08-06T13:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 на курортах России сегодня "не безоблачная", нужно помнить о правилах профилактики распространения вируса даже в отпуске, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя, даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
13:59 06.08.2021
 
Попова оценила ситуацию с коронавирусом на российских курортах

Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию с коронавирусом на российских курортах не безоблачной

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 на курортах России сегодня "не безоблачная", нужно помнить о правилах профилактики распространения вируса даже в отпуске, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя, даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
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