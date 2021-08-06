https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744643155.html

В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19

Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 404 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:33

2021-08-06T11:33

2021-08-06T11:38

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 404 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 793 человека. На ИВЛ находятся 404 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 4043 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 382 967.

https://ria.ru/20210805/murashko-1744523519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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