https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744643155.html
В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19
Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 404 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:33
2021-08-06T11:33
2021-08-06T11:38
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти 800 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 404 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 793 человека. На ИВЛ находятся 404 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 4043 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 382 967.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:33 06.08.2021 (обновлено: 11:38 06.08.2021)
В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 793 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 404 человека