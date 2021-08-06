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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане – соответственно 0,17% и 0,22%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:20
2021-08-06T11:20
2021-08-06T11:20
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
орловская область
москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане – соответственно 0,17% и 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,17%, Республика Татарстан - 0,22%, Орловская область - 0,23%", - говорится в сообщении.
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республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве и Татарстане