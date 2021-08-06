https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744639186.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане – соответственно 0,17% и 0,22%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:20

2021-08-06T11:20

2021-08-06T11:20

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане – соответственно 0,17% и 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,17%, Республика Татарстан - 0,22%, Орловская область - 0,23%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

орловская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии