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В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских - РИА Новости, 06.08.2021
В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
Уголовное дело о халатности возбудили в результате проверки работы районной полиции после убийства семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:31
2021-08-06T14:39
происшествия
россия
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в результате проверки работы районной полиции после убийства семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте прокуратуры региона."Установлено, что должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено, меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет не приняты, индивидуальная профилактическая работа не организована", - говорится в сообщении."По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц)", - сообщает прокуратура.Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим была убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. В пятницу суд арестовал обвиняемого.Как отмечал СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html
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происшествия, россия, убийство семьи в хакасии
14:31 06.08.2021 (обновлено: 14:39 06.08.2021)
 
В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских

В Хакасии после убийства семьи возбудили уголовное дело о халатности против полицейских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в результате проверки работы районной полиции после убийства семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщается на сайте прокуратуры региона.
"Установлено, что должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено, меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет не приняты, индивидуальная профилактическая работа не организована", - говорится в сообщении.
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"По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц)", - сообщает прокуратура.
Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим была убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. В пятницу суд арестовал обвиняемого.
Как отмечал СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияУбийство семьи в Хакасии
 
 
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