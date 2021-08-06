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Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"
Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки" - РИА Новости, 06.08.2021
Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"
Лесной пожар в Калифорнии стер с лица земли город со 150-летней историей. Что осталось от Гринвилла, основанного во времена "золотой лихорадки", — в фотоленте... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:30
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фото
калифорния
пожары
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Лесной пожар в Калифорнии стер с лица земли город со 150-летней историей. Что осталось от Гринвилла, основанного во времена "золотой лихорадки", — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, калифорния, пожары
14:30 06.08.2021
 

Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"

Читать ria.ru в
Лесной пожар в Калифорнии стер с лица земли город со 150-летней историей. Что осталось от Гринвилла, основанного во времена "золотой лихорадки", — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Noah Berger

Разрушительный пожар "Дикси" добрался до Гринвилла в ночь на пятое августа.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
1 из 11

Разрушительный пожар "Дикси" добрался до Гринвилла в ночь на пятое августа.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

Полностью сгорели заправка, бар и гостиница.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
2 из 11

Полностью сгорели заправка, бар и гостиница.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

"Город был уничтожен за два часа", — рассказала местному телевидению одна из жительниц.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
3 из 11

"Город был уничтожен за два часа", — рассказала местному телевидению одна из жительниц.

© AP Photo / Noah Berger
© AFP 2021 / Josh Edelson

Последствия лесного пожара в Гринвилле.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
4 из 11

Последствия лесного пожара в Гринвилле.

© AFP 2021 / Josh Edelson
© AFP 2021 / Josh Edelson

Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века.

Пожарный возле сгоревшей библиотеки Гринвилла, штат Калифорния
5 из 11

Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века.

© AFP 2021 / Josh Edelson
© AFP 2021 / Josh Edelson

То были времена "золотой лихорадки", когда в Калифорнию устремились охотники за удачей со всего света.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
6 из 11

То были времена "золотой лихорадки", когда в Калифорнию устремились охотники за удачей со всего света.

© AFP 2021 / Josh Edelson
© AP Photo / Noah Berger

В городе до сих пор оставались здания, построенные первыми переселенцами.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
7 из 11

В городе до сих пор оставались здания, построенные первыми переселенцами.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Noah Berger

По данным последней переписи, в Гринвилле жили более 1,1 тысячи человек.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
8 из 11

По данным последней переписи, в Гринвилле жили более 1,1 тысячи человек.

© AP Photo / Noah Berger
© REUTERS / Fred Greaves

Пожар "Дикси" в Калифорнии бушует на территории 112,5 тысячи гектаров.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
9 из 11

Пожар "Дикси" в Калифорнии бушует на территории 112,5 тысячи гектаров.

© REUTERS / Fred Greaves
© AFP 2021 / Josh Edelson

Огонь уничтожил более 60 строений и угрожает еще 12 тысячам.

Последствия лесного пожара в Гринвилле, Калифорния
10 из 11

Огонь уничтожил более 60 строений и угрожает еще 12 тысячам.

© AFP 2021 / Josh Edelson
© REUTERS / Fred Greaves

Справиться с пожаром планируют к середине августа.

Последствия пожара в Гринвилле, Калифорния
11 из 11

Справиться с пожаром планируют к середине августа.

© REUTERS / Fred Greaves
 
ФотоКалифорнияпожары
 
 
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