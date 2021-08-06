https://ria.ru/20210806/grinvill-1744646043.html

Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"

Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки" - РИА Новости, 06.08.2021

Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"

Лесной пожар в Калифорнии стер с лица земли город со 150-летней историей. Что осталось от Гринвилла, основанного во времена "золотой лихорадки", — в фотоленте... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:30

2021-08-06T14:30

2021-08-06T14:30

фото

калифорния

пожары

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Лесной пожар в Калифорнии стер с лица земли город со 150-летней историей. Что осталось от Гринвилла, основанного во времена "золотой лихорадки", — в фотоленте Ria.ru.

калифорния

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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