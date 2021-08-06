Гринвилл, которого нет: пожар уничтожил город "золотой лихорадки"
Разрушительный пожар "Дикси" добрался до Гринвилла в ночь на пятое августа.
Разрушительный пожар "Дикси" добрался до Гринвилла в ночь на пятое августа.
Полностью сгорели заправка, бар и гостиница.
Полностью сгорели заправка, бар и гостиница.
"Город был уничтожен за два часа", — рассказала местному телевидению одна из жительниц.
"Город был уничтожен за два часа", — рассказала местному телевидению одна из жительниц.
Последствия лесного пожара в Гринвилле.
Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века.
То были времена "золотой лихорадки", когда в Калифорнию устремились охотники за удачей со всего света.
То были времена "золотой лихорадки", когда в Калифорнию устремились охотники за удачей со всего света.
В городе до сих пор оставались здания, построенные первыми переселенцами.
В городе до сих пор оставались здания, построенные первыми переселенцами.
По данным последней переписи, в Гринвилле жили более 1,1 тысячи человек.
По данным последней переписи, в Гринвилле жили более 1,1 тысячи человек.
Пожар "Дикси" в Калифорнии бушует на территории 112,5 тысячи гектаров.
Огонь уничтожил более 60 строений и угрожает еще 12 тысячам.
Справиться с пожаром планируют к середине августа.