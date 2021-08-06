https://ria.ru/20210806/ekaterinburg-1744614679.html
В Екатеринбурге ливень подтопил улицы
В Екатеринбурге ливень подтопил улицы - РИА Новости, 06.08.2021
В Екатеринбурге ливень подтопил улицы
Сильный ночной ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 89 светофоров получили повреждения, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:27
2021-08-06T08:27
2021-08-06T12:35
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Сильный ночной ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 89 светофоров получили повреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.На фото и видео, которые публикуют в соцсетях жители города, видно, что в некоторых дворах уровень воды доходил до лобовых стекол автомобилей. Многие жалуются на подтопления подъездов, квартир и офисных зданий."Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб", — заявили в мэрии.Там уточнили, что к утру восстановили 46 светофоров, остальные должны заработать в течение дня. На местах подтоплений работают аварийные бригады, которые следят за ливневой канализацией и периодически прочищают стоки.
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Улицы Екатеринбурга подтоплены дождем
Сегодня затопило Екатеринбург, после сильного дождя машины оказались в воде.
2021-08-06T08:27
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происшествия, екатеринбург
08:27 06.08.2021 (обновлено: 12:35 06.08.2021)
В Екатеринбурге ливень подтопил улицы
Несколько улиц Екатеринбурга затопило после ливня, повреждено почти 90 светофоров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Сильный ночной ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 89 светофоров получили повреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.
На фото и видео, которые публикуют в соцсетях жители города, видно, что в некоторых дворах уровень воды доходил до лобовых стекол автомобилей. Многие жалуются на подтопления подъездов, квартир и офисных зданий.
"Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб", — заявили в мэрии.
Там уточнили, что к утру восстановили 46 светофоров, остальные должны заработать в течение дня. На местах подтоплений работают аварийные бригады, которые следят за ливневой канализацией и периодически прочищают стоки.