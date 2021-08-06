https://ria.ru/20210806/ekaterinburg-1744614679.html

В Екатеринбурге ливень подтопил улицы

В Екатеринбурге ливень подтопил улицы - РИА Новости, 06.08.2021

В Екатеринбурге ливень подтопил улицы

Сильный ночной ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 89 светофоров получили повреждения, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:27

2021-08-06T08:27

2021-08-06T12:35

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Сильный ночной ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 89 светофоров получили повреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.На фото и видео, которые публикуют в соцсетях жители города, видно, что в некоторых дворах уровень воды доходил до лобовых стекол автомобилей. Многие жалуются на подтопления подъездов, квартир и офисных зданий."Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб", — заявили в мэрии.Там уточнили, что к утру восстановили 46 светофоров, остальные должны заработать в течение дня. На местах подтоплений работают аварийные бригады, которые следят за ливневой канализацией и периодически прочищают стоки.

https://ria.ru/20210806/priamure-1744614490.html

екатеринбург

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2021

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Улицы Екатеринбурга подтоплены дождем Сегодня затопило Екатеринбург, после сильного дождя машины оказались в воде. 2021-08-06T08:27 true PT0M44S

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происшествия, екатеринбург