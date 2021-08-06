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На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие
На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие - РИА Новости, 06.08.2021
На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие
На трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись девять автомобилей, погибли несколько человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:57
2021-08-06T12:57
2021-08-06T14:28
происшествия
дтп
ростовская область
аксайский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись девять автомобилей, погибли несколько человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС.Отмечается, что авария с участием двух грузовиков и семи легковушек произошла на 1070-м километре магистрали.По предварительным данным ГИБДД, пятеро ранены, еще четверо скончались. Среди погибших, по словам представителя регионального управления, один ребенок.
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Крупное ДТП в Ростовской области: есть погибшие
Девять машин столкнулись в Аксайском районе Ростовской области. Уже известно о четырех погибших, среди которых есть годовалый ребенок и подросток. Еще четыре человека пострадали.
2021-08-06T12:57
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происшествия, дтп, ростовская область, аксайский район, россия, видео
12:57 06.08.2021 (обновлено: 14:28 06.08.2021)
На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись девять автомобилей, среди погибших есть ребенок