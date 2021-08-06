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На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие

На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие - РИА Новости, 06.08.2021

На трассе М-4 "Дон" столкнулись девять машин, есть погибшие

На трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись девять автомобилей, погибли несколько человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:57

2021-08-06T12:57

2021-08-06T14:28

происшествия

дтп

ростовская область

аксайский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости. На трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись девять автомобилей, погибли несколько человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС.Отмечается, что авария с участием двух грузовиков и семи легковушек произошла на 1070-м километре магистрали.По предварительным данным ГИБДД, пятеро ранены, еще четверо скончались. Среди погибших, по словам представителя регионального управления, один ребенок.

ростовская область

аксайский район

россия

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Крупное ДТП в Ростовской области: есть погибшие Девять машин столкнулись в Аксайском районе Ростовской области. Уже известно о четырех погибших, среди которых есть годовалый ребенок и подросток. Еще четыре человека пострадали. 2021-08-06T12:57 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, дтп, ростовская область, аксайский район, россия, видео