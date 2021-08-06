18:31 06.08.2021 (обновлено: 18:48 06.08.2021)
Разведка ЛНР выявила запрещенную "Минском-2" технику ВСУ в Донбассе
Представитель армии ЛНР Филипоненко: у линии соприкосновения запрещенная "Минском-2" техника ВСУ
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что выявила запрещенные минскими договоренностями вооружение и военную технику украинских силовиков в жилых районах одиннадцати подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали 11 обстрелов со стороны украинских силовиков.
1 августа, 13:12В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе
"Наша разведка продолжает выявлять вооружение и военную технику ВСУ, запрещенные минскими соглашениями и размещенные вдоль линии боевого соприкосновения, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер по поддержанию перемирия (в Донбассе – ред.)", - заявил Филипоненко. По его словам, вооружение и технику выявили в 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
5 августа, 23:35В ЛНР рассказали о плане Киева по отказу от Минских соглашений