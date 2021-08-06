16:22 06.08.2021 (обновлено: 16:42 06.08.2021)
Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию.
"Жаль! И это из уст главы государства…" — отметил eti mehter, добавив, что даже Адольф Гитлер себе такого не позволял.
Пользователь под ником Локомотив, в свою очередь, предположил, что следом украинский лидер выскажется в таком же духе и о других народах.
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Другой комментатор предположил, что в итоге Украина останется без населения.
Также болгары посчитали децентрализацию страны наиболее разумным решением для Киева в сложившейся ситуации.
"Создавайте конфедерацию и кончайте со своими глупостями", — призвал Ivan Ivanov.
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