https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html

Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе

Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021

Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе

Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:22

2021-08-06T16:22

2021-08-06T16:42

в мире

украина

киев

болгария

владимир зеленский

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию.Пользователь под ником Локомотив, в свою очередь, предположил, что следом украинский лидер выскажется в таком же духе и о других народах."А потом: кто чувствует себя болгарином — пусть уезжает в Болгарию, поляком — в Польшу, венгром — в Венгрию, а вот евреем…" — написал он.Другой комментатор предположил, что в итоге Украина останется без населения.Также болгары посчитали децентрализацию страны наиболее разумным решением для Киева в сложившейся ситуации."Создавайте конфедерацию и кончайте со своими глупостями", — призвал Ivan Ivanov.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

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в мире, украина, киев, болгария, владимир зеленский, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия