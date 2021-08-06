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Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе
Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021
Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе
Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:22
2021-08-06T16:42
в мире
украина
киев
болгария
владимир зеленский
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию.Пользователь под ником Локомотив, в свою очередь, предположил, что следом украинский лидер выскажется в таком же духе и о других народах."А потом: кто чувствует себя болгарином — пусть уезжает в Болгарию, поляком — в Польшу, венгром — в Венгрию, а вот евреем…" — написал он.Другой комментатор предположил, что в итоге Украина останется без населения.Также болгары посчитали децентрализацию страны наиболее разумным решением для Киева в сложившейся ситуации."Создавайте конфедерацию и кончайте со своими глупостями", — призвал Ivan Ivanov.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" и предложил его жителям, считающим себя русскими, перебраться в Россию. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Киева по отношению к региону националистической.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, болгария, владимир зеленский, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
16:22 06.08.2021 (обновлено: 16:42 06.08.2021)
 

Болгары сравнили Зеленского с Гитлером из-за слов о Донбассе

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читателей болгарского интернет-портала "Дневник" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего части жителей Донбасса уехать в Россию.
"Жаль! И это из уст главы государства…" — отметил eti mehter, добавив, что даже Адольф Гитлер себе такого не позволял.
Пользователь под ником Локомотив, в свою очередь, предположил, что следом украинский лидер выскажется в таком же духе и о других народах.
"А потом: кто чувствует себя болгарином — пусть уезжает в Болгарию, поляком — в Польшу, венгром — в Венгрию, а вот евреем…" — написал он.
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Другой комментатор предположил, что в итоге Украина останется без населения.
Также болгары посчитали децентрализацию страны наиболее разумным решением для Киева в сложившейся ситуации.
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