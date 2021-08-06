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В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора
В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора - РИА Новости, 06.08.2021
В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, из... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:17
2021-08-06T11:17
2021-08-06T12:48
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
побег подсудимых из ивс в истре
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
владимир маругов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, из которого сбежали пять человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СК уточнили, что среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных — статья о краже. Врадий отмечала, что беглецы покинули изолятор, предположительно, использовав гаечный ключа.
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), побег подсудимых из ивс в истре, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия, владимир маругов
11:17 06.08.2021 (обновлено: 12:48 06.08.2021)
В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора
В Подмосковье возбудили уголовное дело после побега подсудимых из изолятора в Истре