https://ria.ru/20210806/delo-1744638090.html

В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора

В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора - РИА Новости, 06.08.2021

В Подмосковье возбудили дело после побега подсудимых из изолятора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, из... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:17

2021-08-06T11:17

2021-08-06T12:48

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

побег подсудимых из ивс в истре

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

владимир маругов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, из которого сбежали пять человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в СК уточнили, что среди беглецов есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных — статья о краже. Врадий отмечала, что беглецы покинули изолятор, предположительно, использовав гаечный ключа.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744626501.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), побег подсудимых из ивс в истре, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия, владимир маругов