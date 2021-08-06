https://ria.ru/20210806/borodina-1744662773.html
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь - РИА Новости, 06.08.2021
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь
Ксения Бородина ответила на вопрос пользователей, собирается ли Курбан Омаров забрать у нее их дочь Теону. Об этом она рассказала в сторис своего личного... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:09
2021-08-06T13:09
2021-08-06T13:09
шоубиз
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ксения бородина
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развод
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на вопрос пользователей, собирается ли Курбан Омаров забрать у нее их дочь Теону. Об этом она рассказала в сторис своего личного микроблога. "А как можно забрать ребенка у хорошей мамы, которая занимается воспитанием детей? В нашей стране это тяжело сделать. Только если тебе самой не надо и ты с радостью избавилась бы..." — написала Ксения. В середине июня стало известно, что Бородина разводится с Курбаном Омаровым, с которым прожила шесть лет в браке. Их дочь Теона родилась 22 декабря 2015.У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов. За него Бородина вышла замуж в 2008. Они развелись в 2011.Недавно ведущая поделилась, как Теона переживает развод родителей.
https://ria.ru/20210712/borodina-1740905773.html
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дети, ксения бородина, знаменитости, развод