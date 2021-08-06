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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210806/borodina-1744662773.html
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь - РИА Новости, 06.08.2021
Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь
Ксения Бородина ответила на вопрос пользователей, собирается ли Курбан Омаров забрать у нее их дочь Теону. Об этом она рассказала в сторис своего личного... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:09
2021-08-06T13:09
шоубиз
дети
ксения бородина
знаменитости
развод
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на вопрос пользователей, собирается ли Курбан Омаров забрать у нее их дочь Теону. Об этом она рассказала в сторис своего личного микроблога. "А как можно забрать ребенка у хорошей мамы, которая занимается воспитанием детей? В нашей стране это тяжело сделать. Только если тебе самой не надо и ты с радостью избавилась бы..." — написала Ксения. В середине июня стало известно, что Бородина разводится с Курбаном Омаровым, с которым прожила шесть лет в браке. Их дочь Теона родилась 22 декабря 2015.У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов. За него Бородина вышла замуж в 2008. Они развелись в 2011.Недавно ведущая поделилась, как Теона переживает развод родителей.
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дети, ксения бородина, знаменитости, развод
13:09 06.08.2021
 

Бородина раскрыла, собирается ли Омаров забрать у нее их дочь

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @borodylia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на вопрос пользователей, собирается ли Курбан Омаров забрать у нее их дочь Теону. Об этом она рассказала в сторис своего личного микроблога.
"А как можно забрать ребенка у хорошей мамы, которая занимается воспитанием детей? В нашей стране это тяжело сделать. Только если тебе самой не надо и ты с радостью избавилась бы..." — написала Ксения.
В середине июня стало известно, что Бородина разводится с Курбаном Омаровым, с которым прожила шесть лет в браке. Их дочь Теона родилась 22 декабря 2015.
У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов. За него Бородина вышла замуж в 2008. Они развелись в 2011.
Недавно ведущая поделилась, как Теона переживает развод родителей.
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 13:00Шоубиз
В адрес мужа Бородиной начали поступать угрозы
 
ШоубизДетиКсения БородинаЗнаменитостиРазвод
 
 
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