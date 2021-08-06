https://ria.ru/20210806/avstriya-1744766684.html

Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России

Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России - РИА Новости, 06.08.2021

Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России

Австрия - один из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на рынке РФ, объем накопленных инвестиций составляет 6... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:08

2021-08-06T20:08

2021-08-06T20:21

в мире

австрия

владимир путин

россия

европа

себастьян курц

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (БАШКИРИЯ), 6 авг - РИА Новости. Австрия - один из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на рынке РФ, объем накопленных инвестиций составляет 6 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин."Эта страна - один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей, причем это было самое широкое представительство, в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрийской Республики господина Себастьяна Курца", - сказал он в ходе церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".Он добавил, что не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику."Мы и впредь будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений. И, безусловно, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолевать негативные последствия в постпандемийный период", - сказал он.

https://ria.ru/20210722/putin-1742379328.html

австрия

россия

европа

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в мире, австрия, владимир путин, россия, европа, себастьян курц