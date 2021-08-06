20:08 06.08.2021 (обновлено: 20:21 06.08.2021)
Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России
Президент Путин: австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко
ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (БАШКИРИЯ), 6 авг - РИА Новости. Австрия - один из ключевых партнеров России в Европе, австрийские фирмы давно и уверенно работают на рынке РФ, объем накопленных инвестиций составляет 6 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Эта страна - один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей, причем это было самое широкое представительство, в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрийской Республики господина Себастьяна Курца", - сказал он в ходе церемонии запуска завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
"Австрийские фирмы давно и уверенно работают на российском рынке. Порядка полутора тысяч компаний из Австрии успешно ведут бизнес в нашей стране. Объем накопленных инвестиций - шесть миллиардов долларов", - отметил Путин.
Он добавил, что не меньший поток идет и со стороны России в австрийскую экономику.
"Мы и впредь будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений. И, безусловно, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолевать негативные последствия в постпандемийный период", - сказал он.
22 июля, 14:25Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину