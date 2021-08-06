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Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба - РИА Новости, 06.08.2021
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:59
2021-08-06T17:39
политика
армения
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить от должности первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.О причинах увольнения не сообщается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/armeniya-1744707665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/armeniya-1744568129.html
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политика, армения, армен саркисян
16:59 06.08.2021 (обновлено: 17:39 06.08.2021)
 
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у входа в здание администрации президента Армении в Ереване, где проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Арменом Саркисяном
Сотрудник полиции у входа в здание администрации президента Армении в Ереване, где проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Арменом Саркисяном - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 15:45В мире
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"Освободить от должности первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
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5 августа, 18:41В мире
Россиян привлекли к охране границ на северо-востоке Армении
О причинах увольнения не сообщается.
 
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