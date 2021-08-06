https://ria.ru/20210806/armeniya-1744725578.html
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба - РИА Новости, 06.08.2021
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:59
2021-08-06T16:59
2021-08-06T17:39
политика
армения
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить от должности первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.О причинах увольнения не сообщается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/armeniya-1744707665.html
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политика, армения, армен саркисян
16:59 06.08.2021 (обновлено: 17:39 06.08.2021)
Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба