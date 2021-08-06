https://ria.ru/20210806/armeniya-1744725578.html

Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба

Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба - РИА Новости, 06.08.2021

Президент Армении уволил первого замглавы оперативного управления Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:59

2021-08-06T16:59

2021-08-06T17:39

политика

армения

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Степана Геворгяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить от должности первого заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе президента, размещенном на его сайте.О причинах увольнения не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/armeniya-1744707665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/armeniya-1744568129.html

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политика, армения, армен саркисян