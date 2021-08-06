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Туризм
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В Анталье лесные пожары взяли под контроль
В Анталье лесные пожары взяли под контроль - РИА Новости, 06.08.2021
В Анталье лесные пожары взяли под контроль
Лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:51
2021-08-06T18:30
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анталья (провинция)
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.Лесной пожар в Манавгате возник 29 июля, после чего стихийное бедствие охватило все южные провинции Турции, в которых в течение недели продолжается 40-градусная жара и сильный ветер."Взяты под контроль пожары в Манавгате и Гюндогмуше", - написал Пакдемирли в Twitter.Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
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в мире, турция, анталья (провинция), лесные пожары в турции, новости - туризм
15:51 06.08.2021 (обновлено: 18:30 06.08.2021)
 
В Анталье лесные пожары взяли под контроль

Министр Пакдемирли: в турецкой провинции Анталья лесные пожары взяли под контроль

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
Лесной пожар в Манавгате возник 29 июля, после чего стихийное бедствие охватило все южные провинции Турции, в которых в течение недели продолжается 40-градусная жара и сильный ветер.
"Взяты под контроль пожары в Манавгате и Гюндогмуше", - написал Пакдемирли в Twitter.
Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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