https://ria.ru/20210806/antalya-1744709046.html

В Анталье лесные пожары взяли под контроль

В Анталье лесные пожары взяли под контроль - РИА Новости, 06.08.2021

В Анталье лесные пожары взяли под контроль

Лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:51

2021-08-06T15:51

2021-08-06T18:30

в мире

турция

анталья (провинция)

лесные пожары в турции

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744403488_0:52:1044:639_1920x0_80_0_0_9c0b8a93cf548148c3837e8336d75c42.jpg

АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Лесные пожары в районах Манавгат и Гюндогмуш турецкой провинции Анталья взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.Лесной пожар в Манавгате возник 29 июля, после чего стихийное бедствие охватило все южные провинции Турции, в которых в течение недели продолжается 40-градусная жара и сильный ветер."Взяты под контроль пожары в Манавгате и Гюндогмуше", - написал Пакдемирли в Twitter.Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744687498.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, анталья (провинция), лесные пожары в турции, новости - туризм