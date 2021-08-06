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Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма

Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма - РИА Новости, 06.08.2021

Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:40

2021-08-06T20:40

2021-08-06T20:42

киев

красноярск

сергей шойгу

владимир зеленский

центральный военный округ

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.Он добавил, что таким же образом украинские руководители могут меняться, но полуостров навсегда останется российским.На этой неделе в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить его так, как украинцы, поэтому возвращение региона под контроль Киева, по его словам, вопрос времени.Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.

киев

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, красноярск, сергей шойгу, владимир зеленский, центральный военный округ