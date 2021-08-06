https://ria.ru/20210806/anekdot-1744770213.html
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма - РИА Новости, 06.08.2021
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Министр обороны Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:40
2021-08-06T20:40
2021-08-06T20:42
киев
красноярск
сергей шойгу
владимир зеленский
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.Он добавил, что таким же образом украинские руководители могут меняться, но полуостров навсегда останется российским.На этой неделе в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как ездил в Крым в детстве. Он заявил, что россияне никогда не будут любить его так, как украинцы, поэтому возвращение региона под контроль Киева, по его словам, вопрос времени.Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) находится в Красноярске.
киев
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974124d90840fb30fa04e9359b679e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, красноярск, сергей шойгу, владимир зеленский, центральный военный округ
20:40 06.08.2021 (обновлено: 20:42 06.08.2021)
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
Министр обороны Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом про неработающий фонтан