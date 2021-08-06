https://ria.ru/20210806/afganistan-1744751395.html

Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане

Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021

Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане

В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана, Россия находится в контакте со всеми странами региона, заявил постоянный... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:38

2021-08-06T18:38

2021-08-06T18:57

в мире

сша

оон

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василий небензя

россия

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ООН, 6 авг - РИА Новости. В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана, Россия находится в контакте со всеми странами региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.Он выразил обеспокоенность деградирующей ситуацией в стране и назвал расклад сил "неутешительным".В Афганистане в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html

https://ria.ru/20210806/ubyistvo-1744670151.html

сша

доха

россия

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в мире, сша, оон, талибан, доха, василий небензя, россия