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Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане
Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021
Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане
В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана, Россия находится в контакте со всеми странами региона, заявил постоянный... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:38
2021-08-06T18:57
в мире
сша
оон
талибан
доха
василий небензя
россия
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ООН, 6 авг - РИА Новости. В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана, Россия находится в контакте со всеми странами региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.Он выразил обеспокоенность деградирующей ситуацией в стране и назвал расклад сил "неутешительным".В Афганистане в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html
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в мире, сша, оон, талибан, доха, василий небензя, россия
18:38 06.08.2021 (обновлено: 18:57 06.08.2021)
 
Небезя сообщил об обеспокоенности в Азии из-за боевиков в Афганистане

Представитель России в ООН Небензя: в Центральной Азии боятся угрозы прихода боевиков из Афганистана

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
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ООН, 6 авг - РИА Новости. В Центральной Азии обеспокоены угрозой проникновения боевиков из Афганистана, Россия находится в контакте со всеми странами региона, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Риск инфильтрации боевиков в регион, в том числе под видом беженцев, не может не вызывать обеспокоенности и у наших центральноазиатских соседей. Находимся в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Афганистану.
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Он выразил обеспокоенность деградирующей ситуацией в стране и назвал расклад сил "неутешительным".
В Афганистане в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреСШАООНТалибанДохаВасилий НебензяРоссия
 
 
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