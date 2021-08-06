https://ria.ru/20210806/afganistan-1744750828.html

Небензя заявил о риске скатывания Афганистана в затяжную гражданскую войну

Небензя заявил о риске скатывания Афганистана в затяжную гражданскую войну - РИА Новости, 06.08.2021

Небензя заявил о риске скатывания Афганистана в затяжную гражданскую войну

Перспектива скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну вполне реальна, в этих условиях необходимы субстантивные переговоры, заявил в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:34

2021-08-06T18:34

2021-08-06T18:36

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Перспектива скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну вполне реальна, в этих условиях необходимы субстантивные переговоры, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя."Очевидно, что военного решения афганской проблемы не существует. Но в нынешней ситуации отсутствия прогресса на переговорном треке перспектива скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну, к сожалению, вполне реальна", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН.По его словам, важнейшей задачей в сложившихся условиях является "скорейший запуск субстантивных переговоров".Небензя подчеркнул, что Москва многое сделала для нормализации внутреннего диалога в Афганистане и продолжает контактировать со сторонами конфликта."Рассчитываем, что очередная встреча в Дохе 11 августа в формате "тройка плюс Пакистан" придаст дополнительный импульс процессу мирного урегулирования", - указал постпред РФ при ООН.В Афганистане в последние недели обострилось противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия