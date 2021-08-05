https://ria.ru/20210805/zemletryasenie-1744430254.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 05.08.2021

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:30

2021-08-05T01:30

2021-08-05T01:30

в мире

землетрясение

пекин

тайвань

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 21.50 по времени UTC (0.50 мск) в 53 километрах к востоку от города Илань. Очаг залегал на глубине 10,5 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210804/zemletryasenie-1744259558.html

пекин

тайвань

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в мире, землетрясение, пекин, тайвань