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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 05.08.2021
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T01:30
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в мире
землетрясение
пекин
тайвань
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 21.50 по времени UTC (0.50 мск) в 53 километрах к востоку от города Илань. Очаг залегал на глубине 10,5 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210804/zemletryasenie-1744259558.html
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в мире, землетрясение, пекин, тайвань
01:30 05.08.2021
 
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos / nicholashanЗакат на Тайване
Закат на Тайване - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / nicholashan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 21.50 по времени UTC (0.50 мск) в 53 километрах к востоку от города Илань. Очаг залегал на глубине 10,5 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 01:32
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
 
В миреЗемлетрясениеПекинТайвань
 
 
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