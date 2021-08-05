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Зеленский пообещал не бросать людей в Донбассе
Зеленский пообещал не бросать людей в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021
Зеленский пообещал не бросать людей в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны "временной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:04
2021-08-05T20:04
в мире
оон
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владимир зеленский
донецкая народная республика
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны "временной историей"."Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой. Их, конечно, никто не оставит. Это временная история", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "Дом", которое транслировалось в четверг вечером. Во время интервью он общался на русском языке.Он также рассказал, что в апреле 2014 года вместе со студией "Квартал 95" давал концерт в Донецке и тогда уже почувствовал, что ситуация нагнетается.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, оон, минск, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика
20:04 05.08.2021
 
Зеленский пообещал не бросать людей в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не бросит людей в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны "временной историей".
"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой. Их, конечно, никто не оставит. Это временная история", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "Дом", которое транслировалось в четверг вечером. Во время интервью он общался на русском языке.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Зеленский назвал обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе враньем
Он также рассказал, что в апреле 2014 года вместе со студией "Квартал 95" давал концерт в Донецке и тогда уже почувствовал, что ситуация нагнетается.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреООНМинскВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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