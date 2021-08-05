https://ria.ru/20210805/zadymlenie-1744555351.html

На Киевском вокзале произошло задымление

На Киевском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 05.08.2021

На Киевском вокзале произошло задымление

На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:49

2021-08-05T17:49

2021-08-05T20:49

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в ведомстве.

москва

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2021

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Кадры задымления на Киевском вокзале По предварительной информации, загорелся цокольный этаж. Людей эвакуируют. Пожар потушили, горели вещи на цокольном этаже 2021-08-05T17:49 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео