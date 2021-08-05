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На Киевском вокзале произошло задымление
На Киевском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 05.08.2021
На Киевском вокзале произошло задымление
На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 05.08.2021
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в ведомстве.
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Кадры задымления на Киевском вокзале
По предварительной информации, загорелся цокольный этаж. Людей эвакуируют. Пожар потушили, горели вещи на цокольном этаже
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
На Киевском вокзале произошло задымление
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
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17:49 05.08.2021 (обновлено: 20:49 05.08.2021)
 
На Киевском вокзале произошло задымление

МЧС: в Москве на Киевском вокзале произошло задымление, пожарные проводят проверку

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"В цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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