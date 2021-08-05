https://ria.ru/20210805/zadymlenie-1744555351.html
На Киевском вокзале произошло задымление
На Киевском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 05.08.2021
На Киевском вокзале произошло задымление
На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:49
2021-08-05T17:49
2021-08-05T20:49
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Киевском вокзале в Москве произошло задымление, на место прибыли пожарные и провели разведку, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", — добавили в ведомстве.
москва
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Кадры задымления на Киевском вокзале
По предварительной информации, загорелся цокольный этаж. Людей эвакуируют. Пожар потушили, горели вещи на цокольном этаже
2021-08-05T17:49
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
17:49 05.08.2021 (обновлено: 20:49 05.08.2021)
На Киевском вокзале произошло задымление
МЧС: в Москве на Киевском вокзале произошло задымление, пожарные проводят проверку