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В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков

В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.08.2021

В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудник отдела полиции Петроградского района задержан в Петербурге по подозрению в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:21

2021-08-05T13:21

2021-08-05T13:21

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Сотрудник отдела полиции Петроградского района задержан в Петербурге по подозрению в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Первого июля СК РФ по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). 4 августа сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России… установлена причастность к совершению данного правонарушения оперативного дежурного одного из отделов полиции Петроградского района", - говорится в сообщении.Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение."В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - добавили в полицейском главке.По данным местных СМИ, мужчина причастен к открытию в даркнете двух магазинов по распространению наркотиков с помощью "закладок".

https://ria.ru/20210805/peterbug-1744447704.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, россия