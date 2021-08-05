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В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков
В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.08.2021
В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков
Сотрудник отдела полиции Петроградского района задержан в Петербурге по подозрению в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:21
2021-08-05T13:21
2021-08-05T13:21
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Сотрудник отдела полиции Петроградского района задержан в Петербурге по подозрению в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Первого июля СК РФ по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). 4 августа сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России… установлена причастность к совершению данного правонарушения оперативного дежурного одного из отделов полиции Петроградского района", - говорится в сообщении.Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение."В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - добавили в полицейском главке.По данным местных СМИ, мужчина причастен к открытию в даркнете двух магазинов по распространению наркотиков с помощью "закладок".
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, россия
В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков
МВД: сотрудник полиции Петроградского района задержан в Петербурге по подозрению в сбыте наркотиков