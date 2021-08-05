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Главу поселка в Якутии привлекли к ответственности из-за лесных пожаров
Главу поселка в Якутии привлекли к ответственности из-за лесных пожаров - РИА Новости, 05.08.2021
Главу поселка в Якутии привлекли к ответственности из-за лесных пожаров
Главу поселка Бердигестях в Горном районе Якутии привлекли к административной ответственности за неисполнение плана тушения лесных пожаров, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:30
2021-08-05T14:30
2021-08-05T14:43
происшествия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Главу поселка Бердигестях в Горном районе Якутии привлекли к административной ответственности за неисполнение плана тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что в условиях режима ЧС, введенного в Горном районе Якутии, администрация поселка Бердигестях "ненадлежащим образом исполнен план тушения лесных пожаров на 2021 год, в том числе не обеспечено привлечение мобилизованных граждан, техники в достаточном количестве".Районная прокуратура вынесла в адрес главы поселения представление, а также привлекла его к административной ответственности."По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, приняты меры по привлечению должного количества сил и средств к тушению лесных пожаров", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210803/mchs-1744248013.html
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происшествия, природные пожары в россии
14:30 05.08.2021 (обновлено: 14:43 05.08.2021)
Главу поселка в Якутии привлекли к ответственности из-за лесных пожаров
Главу поселка в Горном районе Якутии привлекли к ответственности из-за лесных пожаров