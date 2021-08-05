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В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса

В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса - РИА Новости, 05.08.2021

В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса

От коронавируса в России привиты 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:14

2021-08-05T11:14

2021-08-05T11:22

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. От коронавируса в России привиты 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев."Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона", - сказал Гриднев на консилиуме "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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