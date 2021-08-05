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В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса - РИА Новости, 05.08.2021
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
От коронавируса в России привиты 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:14
2021-08-05T11:14
2021-08-05T11:22
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. От коронавируса в России привиты 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев."Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона", - сказал Гриднев на консилиуме "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:14 05.08.2021 (обновлено: 11:22 05.08.2021)
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
Замглавы Минздрава Гриднев: в России от коронавируса привились 37 миллионов человек