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https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744431480.html
Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 05.08.2021
Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:17
2021-08-05T02:17
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
россия
коронавирус covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата.В независимой проверке компании "Клиникал ресерч лаборатори" приняли участие 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 участников испытаний получили плацебо. С каждым добровольцем провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с изданием обратила внимание, что предварительные результаты исследования демонстрируют иммунологическую эффективность вакцины.Как пишет газета, у более чем 40 процентов вакцинированных с антителами IgG их уровень оказался высоким (от десяти и более). Средний уровень антител (от 3,5 до 9,99) зафиксировали у 21 процента участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявили у 15,3 процента привитых.Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" пришли к выводу, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. По результатам испытаний при промежуточной обработке данных они признали вакцину безопасной и эффективной."ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743584299.html
https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона", татьяна непомнящих
02:17 05.08.2021
 
Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

"Известия": иммунологическая эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 79 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата.
В независимой проверке компании "Клиникал ресерч лаборатори" приняли участие 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 участников испытаний получили плацебо. С каждым добровольцем провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.
Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с изданием обратила внимание, что предварительные результаты исследования демонстрируют иммунологическую эффективность вакцины.
"Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле", — отметила Непомнящих.
Как пишет газета, у более чем 40 процентов вакцинированных с антителами IgG их уровень оказался высоким (от десяти и более). Средний уровень антител (от 3,5 до 9,99) зафиксировали у 21 процента участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявили у 15,3 процента привитых.
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании Герофарм в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
30 июля, 11:33Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19
Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" пришли к выводу, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. По результатам испытаний при промежуточной обработке данных они признали вакцину безопасной и эффективной.
"ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 11:36Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"РоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Татьяна Непомнящих
 
 
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