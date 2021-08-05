https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744431480.html

Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 05.08.2021

Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:17

2021-08-05T02:17

2021-08-05T02:17

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

россия

коронавирус covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На 42-й день после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела IgG к коронавирусу нашли у 79 процентов привитых добровольцев, пишут "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата.В независимой проверке компании "Клиникал ресерч лаборатори" приняли участие 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 участников испытаний получили плацебо. С каждым добровольцем провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с изданием обратила внимание, что предварительные результаты исследования демонстрируют иммунологическую эффективность вакцины.Как пишет газета, у более чем 40 процентов вакцинированных с антителами IgG их уровень оказался высоким (от десяти и более). Средний уровень антител (от 3,5 до 9,99) зафиксировали у 21 процента участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявили у 15,3 процента привитых.Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" пришли к выводу, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. По результатам испытаний при промежуточной обработке данных они признали вакцину безопасной и эффективной."ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743584299.html

https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона", татьяна непомнящих